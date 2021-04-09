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Supreme NewEraコラボ　パイピングキャップ　7-3/8 ネイビー
商品番号 H40358007429
商品名

Supreme NewEraコラボ　パイピングキャップ　7-3/8 ネイビー
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にsupremeで購入しました2回使用したかしないか程度で保管してました。サイズは73/858.7cmネイビーです。正規品ですので半タグ、ショップバック、ステッカー付けます。返品等には対応できませんのでよろしくお願いします。カラー···ブラック形···ベースボール素材···コットン
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