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ジェイプレス　シルク100％　ハンドメイド　大判　ストライプ　ネクタイ レッド
商品番号 B45102724148
商品名

ジェイプレス　シルク100％　ハンドメイド　大判　ストライプ　ネクタイ レッド
ブランド名 ジェイプレス
特別価格 税込 1,406 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　J.PRESS　ジェイプレスアイテム　ネクタイカラー　ストライプ　レッド大剣幅　8.5ｃｍ素材　シルク状態使用に問題のあるダメージなし綺麗な状態シルクでありながら生地感　ほんのりとした光沢もある1本定番のストライプ柄でジャケットスタイルにピッタリなアイテムです。\"その他ネクタイ↓#わかたかたんネクタイ出品者管理番号2310191000565484ブランドショップエコオク購入正規品
http://narcologia.ru/goods/troupe553311.html
http://narcologia.ru/goods/revamp777322.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador631006.html
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