【新品】DAKS ダックス　本革ベルト

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商品詳細
【購入の際は一言コメントお願い致します】DAKSダックス ベルト新品黒牛革革小物に定評がある日本メーカー「DAKS」メーカー参考小売価格15,000円の商品です。Amazon参考価格13,200円。他サイトでも出品している為、入れ違いで購入できかねる場合がございますのでご了承下さい。値下げ交渉ある程度可能です。※全商品会員制卸売専門店から仕入れております。
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