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- 【当時品】SNK 餓狼伝説 龍虎の拳 トレカ 29枚セット トレーディングカード
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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます☺︎自己紹介もお読みください。即購入OKです☆【当時品】SNK餓狼伝説龍虎の拳トレカ29枚セットトレーディングカード○龍虎の拳2No.30ユリ・サカサキ○餓狼伝説2No.96不知火舞○餓狼伝説SPECIALNo.07テリー・ボガードNo.10テリー・ボガードNo.16ビッグ・ベアNo.19ダック・キングNo.22アクセル・ホークNo.28ギース・ハワードNo.34アンディ・ボガード○餓狼伝説SPECIALNo.16テリー・ボガード2枚No.19不知火舞No.20キム・カッファンNo.21山田十平衛2枚No.22ビッグ・ベアNo.24ダック・キングNo.25タン・フー・ルーNo.26ビリー・カーンNo.27アクセル・ホーク2枚No.28ローレンス・フラッド2枚No.32アンディ・ボガードNo.33東丈2枚No.34テリー・ボガード2枚No.39不知火舞当時の物なので汚れ、傷多数あります。(画像参照。写りきらない傷もあります)ダブりもあります。お値下げ、バラ売り不可＼KOFのカード出品中★／→#R♡キングオブファイターズ＼トレーディングカード一覧★／→#R♡トレーディングカード2点目以降200円引き☆キングオブファイターズ94レア希少当時品草薙京二階堂紅丸大門五郎SNK1994カードダス販売方法···まとめ売り102250
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