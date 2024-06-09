希少 フェンディ ズッカ柄 マフラー ヴィンテージ ブラウン FENDI

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↓小物一覧はこちらから#カメリアshop小物一覧【フェンディズッカ マフラー】フェンディからズッカ柄のマフラーです。ブラウンなので主張しすぎず、人気の品です◎少し立体的なズッカ柄が素敵です。カジュアルにフォーマルに使い回し抜群です。男女兼用でどうぞ。【商品説明】▼カラー▼ブラウン▼実寸サイズ▼全長約170cm(フリンジ含む)幅約30cm▼状態▼ヴィンテージ品のため全体的にやや毛羽立ちがありますが、特に目立ったダメージはなく、これからたくさんご愛用いただけるかと思います。大手の鑑定ショップにて購入しました。1シーズンの使用です。畳んでポスト投函での発送予定です。※ヤマト⇔郵便局を切り替えて発送する場合があります。↓その他の小物一覧はこちらから#カメリアshop小物一覧♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱★リピーター様、フォロワー様は割引致しますので教えてください★2,000円以上→200円off5,000円以上→500円off10,000円以上→1000円off20,000円以上→2000円off