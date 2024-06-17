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【入手困難】NEWERA ロサンゼルス ドジャース 茶黒 ツートン
商品番号 F84983491666
商品名

【入手困難】NEWERA ロサンゼルス ドジャース 茶黒 ツートン
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 6,800 円
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商品詳細

【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA59FIFTYLOSANGELESDODGERS50THANNIVERSARYCHOCOLATEPINKTWOTONE◯カラーチョコレートブラウン×ブラックつば裏ピンク◯サイズ71/2(59.6cm)他のサイズご希望あればコメントください！◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！#即購入OK#MLB#LOSANGELES#DODGERS#ドジャース#LA#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#レアキャップ#amotyshop
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