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90s　USA製　フルーツオブザルーム　ビンテージ　Tシャツ　おしゃれ　テキスト
商品番号 J35409183772
商品名

90s　USA製　フルーツオブザルーム　ビンテージ　Tシャツ　おしゃれ　テキスト
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,920 円
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商品詳細

≪FRUITSOFTHEROOM≫の〈Tシャツ〉です。【カラー】紫・ネオンピンク【サイズ表記】〖XL〗肩幅:約56cm身幅:約60.5cm着丈:約71cm袖丈:約21cm【状態】used/〖A〗〖A〗若干の使用感はあるが非常に状態の良いUSED。〖B〗ややシミや使用感はあるが目立つダメージや大き　　　な汚れはない。〖C〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがあるが　　　ビンテージとしてよい雰囲気。〖D〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある。【商品詳細】・MadeinUSA・USAオリジナル・綿50/ポリエステル50・シングルステッチ・ポップでレトロチックなデザイン・可愛いらしく遊び心のあるテキストデザイン・HOLIDAYINN/アメリカホテル・1993年　記念デザイン・”革新はチャンスを生み、品質は需要を生む。そのためにはチームワークを要する。”・色合いのよい華やかなカラーリング・レトロチックで上品な色彩・シックで暗みのある大人な色味【おすすめ季節】・春(3~5月)・夏(6~8月)・秋(9~11月)US古着　EU古着　古着　70s　80s　90s　vintage　ヴィンテージ　アメリカ古着　USA製　アメカジ　クラシック　レトロ　70年代　80年代　90年代　個性　シャツ　カットソー　ビンテージTシャツ　パキ綿　シングルステッチ　チャンピオン　champion　C9　ラッセル　RUSSELL　ジャージーズ　JERZEES　ギルダン　GILDAN　オネイタ　オニータ　ONEITA　シグナル　SIGNAL　フルーツオブザルーム　スクリーンスターズ　SCREENSTARS　ヘインズ　HANES　プロクラブ　PROCLUB　ホリデーイン　ホテル　美色彩　パープル　ピンク
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http://narcologia.ru/goods/waveform602017.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador421706.html
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