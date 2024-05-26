90s　USA製　フルーツオブザルーム　ビンテージ　Tシャツ　おしゃれ　テキスト

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≪FRUITSOFTHEROOM≫の〈Tシャツ〉です。【カラー】紫・ネオンピンク【サイズ表記】〖XL〗肩幅:約56cm身幅:約60.5cm着丈:約71cm袖丈:約21cm【状態】used/〖A〗〖A〗若干の使用感はあるが非常に状態の良いUSED。〖B〗ややシミや使用感はあるが目立つダメージや大き な汚れはない。〖C〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがあるが ビンテージとしてよい雰囲気。〖D〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある。【商品詳細】・MadeinUSA・USAオリジナル・綿50/ポリエステル50・シングルステッチ・ポップでレトロチックなデザイン・可愛いらしく遊び心のあるテキストデザイン・HOLIDAYINN/アメリカホテル・1993年 記念デザイン・”革新はチャンスを生み、品質は需要を生む。そのためにはチームワークを要する。”・色合いのよい華やかなカラーリング・レトロチックで上品な色彩・シックで暗みのある大人な色味【おすすめ季節】・春(3~5月)・夏(6~8月)・秋(9~11月)US古着 EU古着 古着 70s 80s 90s vintage ヴィンテージ アメリカ古着 USA製 アメカジ クラシック レトロ 70年代 80年代 90年代 個性 シャツ カットソー ビンテージTシャツ パキ綿 シングルステッチ チャンピオン champion C9 ラッセル RUSSELL ジャージーズ JERZEES ギルダン GILDAN オネイタ オニータ ONEITA シグナル SIGNAL フルーツオブザルーム スクリーンスターズ SCREENSTARS ヘインズ HANES プロクラブ PROCLUB ホリデーイン ホテル 美色彩 パープル ピンク