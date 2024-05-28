666 スタッズベルト　M

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商品詳細
666パープルレザーのコニカルスタッズベルトです。666型押しないタイプです。15年程前に購入しました。それなりに使用感ありますので、USEDなことをご了承いただける方のみ、宜しくお願い致します。ベルト幅38mm12mmコニカルスタッズカラー···パープル素材···本革punks666イギリスAFFAseditionariesworldsendpeel\u0026liftsalt\u0026pepperennoyi\u0026ipropsstore700filfifthgeneralstorecomoliauraleedaiwapier39dairikudencreekgoofycreationcomfortablereasonlqqk norollminnanopaletown
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