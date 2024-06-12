アディダス　キャパス　スタンスミス　送料込み！

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ご覧いただきありがとうございます。迅速かつ丁寧に対応致します。最終価格につき値下げ交渉はご遠慮ください！アディダス キャンパス80sになります。サイズ 29cm色 レッド大きなダメージ、汚れ（目立つ汚れ）はございません。ソールも写真の通り、ほとんど減りがありません。状態は写真を参考にしていただけたら幸いです！また室内と陽の当たる場所では色の感じが異なりますのでご注意ください。箱はありませんので発送の際には別箱に入れて発送します。何かございましたらお気軽にコメントください。※専用、取置き等の対応はしません。スニーカー型···ローカットカラー···レッド素材···スエード柄・デザイン···無地履き口···紐スーパースタースタンスミスラフシモンズ