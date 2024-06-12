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アディダス　キャパス　スタンスミス　送料込み！
商品番号 F26878908926
商品名

アディダス　キャパス　スタンスミス　送料込み！
ブランド名 アディダスオリジナルス
特別価格 税込 2,099 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。迅速かつ丁寧に対応致します。最終価格につき値下げ交渉はご遠慮ください！アディダス　キャンパス80sになります。サイズ　29cm色　レッド大きなダメージ、汚れ（目立つ汚れ）はございません。ソールも写真の通り、ほとんど減りがありません。状態は写真を参考にしていただけたら幸いです！また室内と陽の当たる場所では色の感じが異なりますのでご注意ください。箱はありませんので発送の際には別箱に入れて発送します。何かございましたらお気軽にコメントください。※専用、取置き等の対応はしません。スニーカー型···ローカットカラー···レッド素材···スエード柄・デザイン···無地履き口···紐スーパースタースタンスミスラフシモンズ
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