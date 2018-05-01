SAINT LAURENT サンローラン ラウンドファスナー長財布

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2022年に阪急メンズ東京にて購入した正規品です。SAINTLAURENTサンローランPARISラウンドファスナー長財布カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革サイズ横約21cm縦約11.5cmマチ約2.5cm仕様ラウンドファスナー開閉式札入れ×2ファスナー付き小銭入れ×1(未使用)カードポケット×9その他ポケット×1○状態目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。値下げ交渉はお断りさせて頂きます。購入後の返品交換はお断りさせて頂きます。