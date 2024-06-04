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6604 黒 リーバイス Livi's 本革 35ミリ ステッチデザイン
商品番号 Q66610602938
商品名

6604 黒 リーバイス Livi's 本革 35ミリ ステッチデザイン
ブランド名 リーバイス
特別価格 税込 1,501 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Levisリーバイスステッチベルトバックルにはリーバイスロゴ刻印、帯にはステッチ、幅3.4cm（一般的に35mmと言われる幅です。）使い勝手の良いシンプルデザインカラーバリエーションも豊富です。カットも出来るのでプレゼントにも安心。メンズ、レディース、お子様だって大丈夫です。………………………………【色】ブラック黒【サイズ】ベルト幅：34ミリ（一般的に35mmと言われる幅です。）ベルト長さ：約110センチバックルサイズ：縦5センチ×横5センチベルトウエスト目安：切取り可能～101センチ（最長）ホール数：5【付属品】タグ（箱は付属しません）【素材】牛革（カウレザー）【生産国】ベトナム【その他】ベルトバックル交換：不可ベルトウエスト調節：切取り可能……………………………………………【ご確認の上ご注文下さい。】＊革のキズなどについて本商品には天然の革を使用しております。その為「シワ・キズ・色むら・匂い・小さな汚れ」等がある場合があります。これらは革本来の特性によるもので不良ではございません。＊カラーについて天然素材の為1点1点色味が異なる場合がございます。＊縫製等について本商品はハンドメイドで作られた商品の為、縫製や留め具に微妙なズレがある場合がございます。……………………………………………随時入荷する商品ですので、画像はサンプルとなります。天然素材のため、表面のシワや微妙な色目、風合い、染まり方等、1点1点異なります。また、ご覧になるモニターや自然光、蛍光灯などの照明や環境により、カラーの見え方は、実際の商品と異なって見える場合がございます。以上ご了承の上ご注文下さい。……………………………………………デニム　カジュアル　メンズ　レディース　ボトムス　定番　牛革　リアルレザー　3.4㎝　3.5㎝
http://narcologia.ru/goods/symmetric653245.html
http://narcologia.ru/goods/message829727.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual531946.html

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