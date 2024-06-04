フランス製 ドミニクフランス シルクネクタイ ジオメタリック柄 【即購入OK】

■サイズ■長さ 約145cm大剣幅 約9.5cm■詳細■素材：シルク生産国：フランスランク：スリースター■状態■若干の使用感、止め糸の緩みはありますが、目立つ傷やよごれは見当たらず、ビンテージ品としてのコンディションは良好です。■メッセージ■☆こちらの商品は他にも出品しています。売切れになった場合は出品の取り消しをいたしますので、予めご了承ください。☆2点以上のまとめ買いで5%off！まとめ買いの旨をお知らせ下さい。☆まとめ買い以外の値下げは行っておりませんので、ご了承下さい。☆状態が良い物を厳選して出品していますが、USED商品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。☆購入後の返品はお断りしておりますので、ご了承下さい。



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