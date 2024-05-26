HERMES ネクタイ　どどんと6本　シルク100% 難あり

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商品詳細
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆HERMESのネクタイお洒落なデザイン6本まとめて柄は左からラクダ、ベルト、ティーポット、Hマーク、ペリカン、ニワトリヨレ、シミ、穴、日焼けなど多々難ありな商品ですのでその分お安く提供普通にご使用いただくのはもちろんオシャレなパッチワークやハンドメイドの生地に使用されても斬新です！☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆写真をご確認いただき、不明点あればご連絡ください柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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