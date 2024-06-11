CAMEL Tシャツ 90s USA製

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商品詳細
CAMELキャメルタバコTポケットTシングルステッチ1992年製USA製色ブラックサイズXL素材コットン100%MADEINUSA肩幅54身幅57袖丈21着丈78目立った汚れやダメージの無い美品ですが、古着ということをご理解ご了承の上ご検討よろしくお願いいたします。
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