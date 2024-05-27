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即完売【極美品・ショッパー付】ヨウジヤマモト ニューエラ 9FORTY キャップ
商品番号 M92729044885
商品名

即完売【極美品・ショッパー付】ヨウジヤマモト ニューエラ 9FORTY キャップ
ブランド名 ヨウジヤマモト
特別価格 税込 16,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ご注意！】大量に大量に偽物が出回ってます。1-2万円以下のは全て偽物と思った方がいいです。〈特に1万円以下のは〉━━━━━━━━━━━━━※虹色に光るホログラム部分・タグの縫い付け等、出品商品はすべて正規品となりますのでご安心ください。また、当方の評価数をご確認下さい。━━━━━━━━━━━━━【商品名】NEWERA×YOHJIYAMAMOTO9FORTYZOOMUPLOGOCAPズームアップロゴキャップ購入元　　　THESHOPYOHJIYAMAMOTOカラー　　　ブラック×シルバー素材　　　　ウール×コットンサイズ　　　フリーサイズ状態　　　　極美品傷や色褪せなど全くなく、とても綺麗です。〈購入者さま限定〉ヨウジヤマモト×ニューエラのショッパーもお付けします。不織布生地のため、エコバックなどに最適ですのでお使い下さい。━━━━━━━━━━━━━YohjiYamamotoとのコラボレーションによる2018年秋冬モデル。フロントパネルにはズームアップさせたシグネチャーロゴを、メタリックシルバーで刺繍。素材はコットンではなく高級素材のウール地を使用しており、色褪せなどなりにくく、型崩れもしにくい素材の為、これからも長く愛用できるキャップです。━━━━━━━━━━━━━※神経質な方はご購入をご遠慮ください。※ゆうパケットプラスまたは、宅急便コンパクトでの発送となります。（ショッパーは折り畳んで梱包します。）※当方のプロフィールを確認しご了承頂けた方のみご購入をお願いいたします。【関連検索ワード】#yohjiyamamoto#NEWERA#ワイズ#ヨウジヤマモト#cap#乃木坂46#欅坂46#キンプリ#9thirty#9forty#生駒里奈#生田絵梨花#与田祐希#白石麻衣#Alexandros#川上洋平21
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