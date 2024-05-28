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総柄ネクタイ コットン 5色セット
商品番号 L42977561791
商品名

総柄ネクタイ コットン 5色セット
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイテム：ネクタイカラー：ストライプネイビー/ストライプレッド/チェックグレー/チェックネイビー/チェックレッド実寸サイズ：長さ約143cm/大剣幅5cm素材：コットン80％シルク20％【総柄ネクタイコットン】柔らかいコットン生地を使用したカジュアルネクタイ。ストライプのネイビー＆レッド、グレンチェック、タータンチェックの計5色セットです。柄・デザイン...ストライプ
http://narcologia.ru/goods/recuperation558621.html
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