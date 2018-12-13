ルイヴィトン　ダミエ　ベルト

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18年前当時丸井今井百貨店で購入したものです。当時で5〜6万しました。かなり愛用してました。バックルに傷も多々あり。ベルトの保管も適当だった為、曲がっています。出品状況も全体的に状態が悪いに出してる通り、全てご理解頂ける方よろしくお願いします。