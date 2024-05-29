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ナイキ　エアジョーダン2 レトロ　ロー　RETRO LOW SP
商品番号 D23081747141
商品名

ナイキ　エアジョーダン2 レトロ　ロー　RETRO LOW SP
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 7,449 円
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商品詳細

【サイズ】26.5cm【商品名】ナイキ　エアジョーダン2レトロ　ロー　RETROLOWSP26.5cm【商品説明】ジョーダンのシグネチャーモデル「AIRJORDAN2」にスペシャルモデルとして、登場。セレブリティをモチーフに高級志向なデザイン。LOWカットデザインの今作は、ブラウンベースのカラーリングでいかにも別注モデルらしい愛が込められたスペシャルデザイン。コメントにて25〜27センチ用意可能です。【お支払い後、発送までの目安】1-4日以内の発送【送料】全国一律無料送料削減のため箱無しでの簡易梱包で発送致します。箱付きご希望の方は+300円です。コメントお願い致します。【検索用】カジュアル　スニーカー　ランニング　ウォーキングジム　スポーツ　マラソン　トレーニング　ダイエット　ヨガ　モアテン　エアマックスダンク　コルテッツ　エアーマックス　ナイキ　アディダス　プーマ　ニューバランス　NIKEゴルフ　アンダーアーマーブレーザーヴェイパー　ジョーダン　エアフォース1NIKEナイキ　ダンクロー　DUNKLOWRETROjordan
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