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90s KISS デッドストック　ビンテージ　 Tシャツ ロックT　キッス
商品番号 U86724778973
商品名

90s KISS デッドストック　ビンテージ　 Tシャツ ロックT　キッス
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 5,292 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90'sKISSのヴィンテージロックTシャツ。96-97年に行われたワールドツアーのグッズで、1997年大阪公演のライブの際に販売されていた物です。袖口シングルステッチ、裾ダブルステッチのUSA製PYRAMIDのコットンボディです。デッドストック未使用品ですが保管時のシワ等はございます。サイズL大きめのシルエットでXLサイズ感。肩幅53cm身幅53cm着丈73cm※素人採寸なので多少の誤差はご了承くださいませキッスkissモトリークルーメタリカMETALLICAガンズアンドローゼズgunsn’rosesエアロスミスなど洋楽好きの方ハードロックヘビーメタル（ヘビメタ）メタル洋楽Ｔシャツロックtバンドt
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