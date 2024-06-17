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マリテフランソワジルボー スタッズ ベルト
商品番号 W26212425028
商品名

マリテフランソワジルボー スタッズ ベルト
ブランド名 マリテフランソワジルボー
特別価格 税込 1,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARITHE+FRANCOISGIRBAUDマリテフランソワジルボーのベルトです。ベルト長さ105cmベルト幅38mm穴の位置82~93cm2cmくらい間隔で穴7つ使用感は少なめだと思います。よろしくお願いします。あと、ジーンズも出品しています。
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