ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
人気ブランド、ポーターからジャバラマチ仕様で収納力に優れたL字ファスナータイプの長財布です。 県内ブランドショップにて展示品を購入しました。3層に分かれた札入れや、中央に設けた小銭入れ、複数設けたカードポケットなど、種別管理がしやすい作りが魅力です。強調しすぎない程よい迷彩柄の型押しレザーのデザインなので幅広い年齢の方々にお使いいただけます。ポーターのこだわりが詰まったアイテムを是非お楽しみくださいませ。 カラーブラック（黒）仕様・札入れ×3・小銭入れ×1・カードポケット×13・オープンポケット（L）×2サイズ19×10厚さ約2未使用ですが、展示品を購入したので画像の通りスジや跡があります。完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。
http://narcologia.ru/goods/slide861587.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi270747.html
http://narcologia.ru/goods/stair348500.html
未使用 PORTER ポーター ワンダー L字ファスナー長財布 ブラック 黒 ポーター おトク情報がいっぱい！
未使用 PORTER ポーター ワンダー L字ファスナー長財布 ブラック 黒 ...
[ポーター] L字ファスナー長財布 [WONDER/ワンダー] 342-06033
ポーター ワンダー ロングウォレット 342-06033 PORTER WONDER 吉田 ...
未使用 PORTER ポーター ワンダー L字ファスナー長財布 ブラック 黒 ...
ポーター ワンダー ロングウォレット 342-06033 PORTER WONDER 長財布（L字ファスナータイプ） 【送料無料】 【ラッピング無料】
[ポーター] L字ファスナー長財布 [WONDER/ワンダー] 342-06033
ポーター ワンダー ロングウォレット 342-06033 PORTER WONDER 長財布（L字ファスナータイプ） 【送料無料】 【ラッピング無料】
PORTER - PORTER ワンダー 迷彩 長財布の通販 by macoto's shop ...
ポーター ワンダー ロングウォレット 342-06033 PORTER WONDER 長財布（L字ファスナータイプ） 【送料無料】 【ラッピング無料】
Amazon | [ポーター]PORTER ワンダー WONDER コットン 長財布 広々 L字 ...
ポーター ワンダー ロングウォレット 342-06033 PORTER ...
2023年最新】porter財布 迷彩の人気アイテム - メルカリ
http://narcologia.ru/goods/slide861587.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi270747.html
http://narcologia.ru/goods/stair348500.html
未使用 PORTER ポーター ワンダー L字ファスナー長財布 ブラック 黒 ポーター おトク情報がいっぱい！
未使用 PORTER ポーター ワンダー L字ファスナー長財布 ブラック 黒 ...
[ポーター] L字ファスナー長財布 [WONDER/ワンダー] 342-06033
ポーター ワンダー ロングウォレット 342-06033 PORTER WONDER 吉田 ...
未使用 PORTER ポーター ワンダー L字ファスナー長財布 ブラック 黒 ...
ポーター ワンダー ロングウォレット 342-06033 PORTER WONDER 長財布（L字ファスナータイプ） 【送料無料】 【ラッピング無料】
[ポーター] L字ファスナー長財布 [WONDER/ワンダー] 342-06033
ポーター ワンダー ロングウォレット 342-06033 PORTER WONDER 長財布（L字ファスナータイプ） 【送料無料】 【ラッピング無料】
PORTER - PORTER ワンダー 迷彩 長財布の通販 by macoto's shop ...
ポーター ワンダー ロングウォレット 342-06033 PORTER WONDER 長財布（L字ファスナータイプ） 【送料無料】 【ラッピング無料】
Amazon | [ポーター]PORTER ワンダー WONDER コットン 長財布 広々 L字 ...
ポーター ワンダー ロングウォレット 342-06033 PORTER ...
2023年最新】porter財布 迷彩の人気アイテム - メルカリ