未使用 PORTER ポーター ワンダー L字ファスナー長財布 ブラック 黒 ...

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2023年最新】porter財布 迷彩の人気アイテム - メルカリ

人気ブランド、ポーターからジャバラマチ仕様で収納力に優れたL字ファスナータイプの長財布です。 県内ブランドショップにて展示品を購入しました。3層に分かれた札入れや、中央に設けた小銭入れ、複数設けたカードポケットなど、種別管理がしやすい作りが魅力です。強調しすぎない程よい迷彩柄の型押しレザーのデザインなので幅広い年齢の方々にお使いいただけます。ポーターのこだわりが詰まったアイテムを是非お楽しみくださいませ。 カラーブラック（黒）仕様・札入れ×3・小銭入れ×1・カードポケット×13・オープンポケット（L）×2サイズ19×10厚さ約2未使用ですが、展示品を購入したので画像の通りスジや跡があります。完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。