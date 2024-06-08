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Y-3 ワイスリー レイヤード バックロゴ 半袖Tシャツ
商品番号 Y39519680124
商品名

Y-3 ワイスリー レイヤード バックロゴ 半袖Tシャツ
ブランド名 ワイスリー
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✴︎Y-3希少デザインのバックスタイルの特徴的な切り替えにY-3の大きなロゴが映えるTシャツ。希少価値が上がってますが、タグにほつれがあるので(6枚目)お値引きした金額で、宜しくお願い致します✴︎お取引き即決◎コメント◎お値引き◎✴︎サイズMサイズ(XLサイズ相当)✴︎公式より着丈76身幅58袖丈50✴︎使用歴5回程使用そのまま自宅保存の為ご理解の程宜しくお願い致しますタバコは、野外のみ動物は、無しご検討の程宜しくお願い致します
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