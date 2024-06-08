美品 クロムハーツ長財布 REC F ZIP Bフレア ジップウォレット

大幅に値下げしました。ご購入は早い者勝ちでお願い致します。私物断捨離の為、出品しました。2021年3月に青山のクロムハーツから直接購入しました。レザーのシボ感がとてもよく、革も硬めでしっかりしていた為、一目惚れで購入しました。購入後、3カ月程使用しましたが、その後コンパクト財布に変えた為、使わずに自宅に保管しておりました。ズボンのポケット等には入れず大切に使っていた為、とても状態がいいです。財布4つ角や革の表面のスレ等はなく目立つ傷も写真の通りありませんし、型崩れ等も最低限です。小銭入れ部分等の破れや大きな汚れもありません。とても綺麗な状態ですが、あくまで短期間使用しておりますので、写真に写らないような小傷はあると思いますのでご了承下さい。【美品】クロムハーツ長財布RECFZIPBSフレアジップウォレットクロムハーツRECFZIP#2BSフレアウォレット長財布です。当時の定価は30万強でした。付属品は領収書と新品のシルバー磨き、タグ類、紙袋です。配送は、無料で手続き致します。厳重に梱包して対応します。すり替え防止のため取引後のキャンセルはお受けできません。よろしくお願い致します#フレアパッチ#クロム#ブラックレザーカラー···ブラック財布形···長財布素材···本革



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