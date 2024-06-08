【希少】90s NIKE ナイキ キャップ　ヴィンテージ

ナイキのビッグロゴスウッシュデザインがかっこよくあまり見ない刺繍や凝った作りに惚れてヴィンテージ品として購入しました。残念ながら自分には似合わなかったので出品致します。ナイキヴィンテージ、特に90sは人気が高く高騰しています。人と被りたくない方に良いと思います。ヴィンテージ品ですので細かいほつれや内部留め具のサビなどありますのでやや傷汚れありにしています。使用に問題ありませんが、古着やヴィンテージ品に理解ある方のみご購入をお願い致します。形···ベースボールカラー···ネイビー



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