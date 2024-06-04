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STUSSY ワールドツアーTシャツ L レッド コットン 両面プリント
商品番号 X86104362829
商品名

STUSSY ワールドツアーTシャツ L レッド コットン 両面プリント
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 3,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストックロゴロゴメキシコ製サイズ:L実寸:着丈78cm/身幅58cm/肩幅54cmカラー:レッドコンディション:【B】使用感の目立たない商品素材:コットンリユースショップ購入　　　　トレンドのTHENORTHFACEノースフェイスやコロンビアなどのアウトドアスタイル、adidasスウェットトレーナーパーカーTシャツコーデュロイパンツやNIKEスキニージョガートラックパンツなどと合わせてのスポーツMIXスタイルなどにもオススメです。90sなどビンテージパーカーやナイロンジャケットスウェットトレーナーなど古着MIXや個性派ファッション個性的でオシャレが好きな方にもオススメです。ユニセックスで着用できると思います。女性がビッグシルエットやオーバーサイズで着ても可愛いと思います。念のため神経質な方はご購入をお控えください。よろしくお願いいたします。/2023070173
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