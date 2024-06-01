本革　財布　オールレザー　手縫い　ハンドメイド　姫路レザー　22

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丈夫なオイルレザーで製作したカラーバリエーション豊かな内装の財布です。経年変化を楽しめる風味のあるレザーです。札入れに仕切りが付いてますので領収書とお札を分けたいときに便利です。全て手作業による製作です。細かなスレや革本来の傷がありますのでご了承下さい。寸法cm（誤差はご了承下さい）14.2×10