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本革　財布　オールレザー　手縫い　ハンドメイド　姫路レザー　22
商品番号 L75389151154
商品名

本革　財布　オールレザー　手縫い　ハンドメイド　姫路レザー　22
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈夫なオイルレザーで製作したカラーバリエーション豊かな内装の財布です。経年変化を楽しめる風味のあるレザーです。札入れに仕切りが付いてますので領収書とお札を分けたいときに便利です。全て手作業による製作です。細かなスレや革本来の傷がありますのでご了承下さい。寸法cm（誤差はご了承下さい）14.2×10
http://narcologia.ru/goods/peroration810615.html
http://narcologia.ru/goods/navigate508430.html
http://narcologia.ru/goods/procurement301733.html
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