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ザノースフェイス　ヌプシマフラー　ネックウォーマー　ダウン　防寒　保温　ブラック
商品番号 E10130675090
商品名

ザノースフェイス　ヌプシマフラー　ネックウォーマー　ダウン　防寒　保温　ブラック
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THENORTHFACEザノースフェイス　ヌプシマフラー　ネックウォーマー　ダウン　防寒　保温　カラー　ブラックユニセックス　男女兼用簡単に着脱できる、保温性の高いダウンマフラーです。往年のTHENORTHFACEを彷彿させるカラーリングでデザインし、中わたのダウンを多く入れることでボリューム感を演出。ホール状に仕上げた端に入れるだけで使用でき、ホールの逆側はコンパクトに携行できるポケッタブル仕様になっています。素材表側生地・裏側左右生地:ナイロン100%裏側中生地:ポリエステル100%中わた:ダウン90%、フェザー10%幅　約13.5cm全長　約77cmほかにもファッション小物を多数出品しております　#みぃりのファッション小物一覧　から一覧をごらんいただけます。目立ったダメージや汚れはございません。当方喫煙者やペットはおりません。ご質問等お気軽にお問い合わせ下さいませp5m193コ
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