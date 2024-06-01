【美品】オフホワイトxFUTURA コラボ　半袖tシャツ　クロスアロー

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●ご購入後、1〜2日以内に発送します。送料無料●値段交渉、即買いOKお気軽にお問い合わせください。ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。【商品説明】オフホワイト×フューチュラエイリアンのキャラクター「Pointman」をデザインしたアイテムは、Tシャツやカーペンターパンツなどのラインナップ。フューチュラが自身のアバターと呼ぶ「Pointman」は、コラボレーションを象徴するようなアイテムとなっています。定価38,000円【カラー】ホワイトクロスアローエイリアン【サイズ表記】Mビッグシルエットですので、L相当【実寸サイズ】(平置きで採寸)cm着丈:78肩幅:54身幅:62袖丈:21多少の誤差はご了承下さい。【素材】コットン 100%【状態】目立った傷、汚れはなく美品です。【発送】購入後1〜2日以内に発送致します。匿名配送値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。