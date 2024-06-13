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大幅お値下げ　ルイヴィトン　メンズベルト　新品未使用
商品番号 L96488857081
商品名

大幅お値下げ　ルイヴィトン　メンズベルト　新品未使用
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です■商品情報[ブランド]ルイヴィトン（LOUISVUITTON）[型番]M6898[対象]メンズ[カラー]グレー[モデル]サンチュールイニシャル[ライン]タイガ[サイズ]ベルト全長(バックル含む)：約102cmベルト幅：約3.4cm穴の数：5[素材]タイガ[付属品]なし素材...本革保存袋・箱付き
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