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【レア】かわいいリカちゃん 35周年記念復刻2代目 テニスウェア 希少品
商品番号 Q49798301353
商品名

【レア】かわいいリカちゃん 35周年記念復刻2代目 テニスウェア 希少品
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

経年保管による汚れや箱のはげ、テープ劣化で黄ばみがございます。箱の色褪せもあります。とてもかわいい希少品ですのでお探しの方いかがでしょうか♪
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