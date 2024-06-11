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- 【レア】かわいいリカちゃん 35周年記念復刻2代目 テニスウェア 希少品
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商品詳細
経年保管による汚れや箱のはげ、テープ劣化で黄ばみがございます。箱の色褪せもあります。とてもかわいい希少品ですのでお探しの方いかがでしょうか♪
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