

【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ 【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ



【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ 【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ



【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ 【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ



【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ 【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ



【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ 【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ



【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ 【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ



【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ 【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ



【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ 【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ



【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ 【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ



【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ 【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ



【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ 【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ



【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ 【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ



【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ 【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ



【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ 【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ



【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ 【新品タグ付き・B品】MAISON KITSUNE ヘッドパッチFOX Tシャツ

SALE!【新品タグ付き・B品】MAISONKITSUNEヘッドパッチFOXTシャツ【新品タグ付き未使用】芸能人も愛用♪メゾンキツネのロゴ入りホワイトTシャツです。イギリスの大手セレクトショップで購入しました。到着時にわずかな汚れがあり、B品扱いとなります。プロ用洗剤で汚れ部分を丁寧に手洗いし、目立たないレベルまでキレイになっており、着用時は問題ございません。薄手のサラッとしたコットン100%生地に、キツネのヘッドロゴがポイントです。デニムやチノパンなどカジュアルなシーンで幅広く合わせたり、ルームウェアとしても年間通してご利用可能です。通常17800円→お手頃な価格で出品いたします。【限定1点】※アウトレット品扱いのため、上記内容をご理解頂いた上でご購入お願いいたします。●サイズ：タグ表記Lサイズ身幅57cm着丈73cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%●その他細かい状態などは写真にてご確認ください。100%正規品となりますのでご安心ください。#メゾンキツネ#Maisonkitsune#カジュアル#FOX