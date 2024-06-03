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- 90s リキッドブルー フルプリントスカル Tシャツ Vintage 骸骨
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商品詳細
VintageTシャツ100点出品中！おまとめ購入で、割引致します。コピーライト有りダブルステッチサイズ：4XLサイズ寸法肩幅72cm、身幅73cm、着丈84cm※体型によっては画像のイメージと異なる場合がございます。お手持ちの洋服と記載の各実寸を比較してサイズ感をご確認ください。色：ブラック素材：コットン100%
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