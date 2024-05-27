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商品詳細
明治8年からわずか十数年だけ焼かれた岩手県盛岡市の勧業場焼です。染付の小さな猪口で、花唐草の模様に見えます。見込みは鳥かと。高台に「岩手造」と窯名があります。外径約6.8cm高約5.9cmキズはありませんが、見込みにフリモノがあります。写真6、7は平凡社 日本やきもの集成1より#猪口#盃#東北の焼物#岩手の焼物#民窯#民芸#雑器#花唐草#染付
http://narcologia.ru/goods/insignificant774182.html
http://narcologia.ru/goods/procurement769133.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney197649.html
猪口 勧業場焼 そば猪口-
猪口 勧業場焼 そば猪口-
猪口 勧業場焼 そば猪口-
猪口 勧業場焼 そば猪口-
中国 大清同治年製 款 粉彩 色絵 金彩 花瓶 時代物 扁壺 扁壷 陶磁-
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