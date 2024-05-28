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ISAMUKATAYAMA BACKLASH財布ウォレット
商品番号 T19789460413
商品名

ISAMUKATAYAMA BACKLASH財布ウォレット
ブランド名 イサムカタヤマバックラッシュ
特別価格 税込 6,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ISAMUKATAYAMABACKLASHダブルショルダーシボカーフレザー使用のウォレットです。ダブルショルダーシボカーフレザーを使用しており、ワイルドなシボ感加工によりカジュアルに仕上げています。多数の収納部を備えたレザーウォレット。シンプルながら確かな上質感と、使うほどに深いツヤが増す仕上がりがISAMUKATAYAMABACKLASHらしいアイテム。仕様：型番：449-01サイズ(縦×横×マチ)：約12cm×約11cm×約2.3cm（素人採寸ですので、若干の誤差はご容赦ください）札入れ×1ホックボタン開閉式小銭入れ×1(隠しポケットあり)カード入れ×10その他ポケット×2ウォレットチェーン用Ｄカン付きカラー：ブラック/黒購入後、一週間程度使用しました。元々、スレやキズもありました。バックラッシュの製品にご理解の無い方、神経質な方はご遠慮下さいm(__)m
http://narcologia.ru/goods/smear23704.html
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