ISAMUKATAYAMA BACKLASH財布ウォレット

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ISAMUKATAYAMABACKLASHダブルショルダーシボカーフレザー使用のウォレットです。ダブルショルダーシボカーフレザーを使用しており、ワイルドなシボ感加工によりカジュアルに仕上げています。多数の収納部を備えたレザーウォレット。シンプルながら確かな上質感と、使うほどに深いツヤが増す仕上がりがISAMUKATAYAMABACKLASHらしいアイテム。仕様：型番：449-01サイズ(縦×横×マチ)：約12cm×約11cm×約2.3cm（素人採寸ですので、若干の誤差はご容赦ください）札入れ×1ホックボタン開閉式小銭入れ×1(隠しポケットあり)カード入れ×10その他ポケット×2ウォレットチェーン用Ｄカン付きカラー：ブラック/黒購入後、一週間程度使用しました。元々、スレやキズもありました。バックラッシュの製品にご理解の無い方、神経質な方はご遠慮下さいm(__)m