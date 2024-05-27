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ORANGE CRUSH35B ベースアンプ
商品番号 O24536191603
商品名

ORANGE CRUSH35B ベースアンプ
ブランド名 オレンジ
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました。ORANGEのベースアンプで、箱、電源アダプター付きです。ここで購入したのですが、最近使用することなくなり、使って頂ける方いたらと思い出品しました。自宅では十分過ぎるくらいで、小さなライブにも使えるサイズです。42✕47✕27(cm)100V74W
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