ORANGE CRUSH35B ベースアンプ

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商品詳細
値下げしました。ORANGEのベースアンプで、箱、電源アダプター付きです。ここで購入したのですが、最近使用することなくなり、使って頂ける方いたらと思い出品しました。自宅では十分過ぎるくらいで、小さなライブにも使えるサイズです。42✕47✕27(cm)100V74W
http://narcologia.ru/goods/reproduce678355.html
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