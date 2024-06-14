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ベルルッティ 財布 長財布 ロングウォレット ラウンドファスナー カリグラフィー
商品番号 D21081960296
商品名

ベルルッティ 財布 長財布 ロングウォレット ラウンドファスナー カリグラフィー
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 30,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベルルッティ財布長財布ロングウォレットラウンドファスナーカリグラフィーレザーブラウン茶ブランドBerlutiベルルッティ商品名長財布商品番号-カラーブラウンサイズ横　19.5cm　縦　10.5cm　奥行　2cm　　素材レザー付属品-ランクABランクコメント外側：フチスレ(小)　内側：薄汚れ・若干使用感(写真参照)管理番号0821-a7218y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
http://narcologia.ru/goods/symmetric556345.html
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