ベルルッティ 財布 長財布 ロングウォレット ラウンドファスナー カリグラフィー

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ベルルッティ財布長財布ロングウォレットラウンドファスナーカリグラフィーレザーブラウン茶ブランドBerlutiベルルッティ商品名長財布商品番号-カラーブラウンサイズ横 19.5cm 縦 10.5cm 奥行 2cm 素材レザー付属品-ランクABランクコメント外側：フチスレ(小) 内側：薄汚れ・若干使用感(写真参照)管理番号0821-a7218y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます