

ヤナギサワテナーサックスラバーマウスピース（金文字）７番の落札情報 ...



YANAGISAWA ヤナギサワ / TC180 /テナーサックス / ラバーマウスピース ...



ヤナギサワ テナーサックスマウスピース エボナイト｜ 管楽器専門店 ...



2023年最新】ヤナギサワ マウスピース テナーの人気アイテム - メルカリ



Yanagisawa テナーサックス マウスピース ラバー 7番 - 管楽器



Yanagisawa Classic Series テナーサックス用マウスピース ...



ヤナギサワ YANAGISAWA ハードラバーマウスピース アルト用のサックス通販



YANAGISAWA メタル#7 テナーサックス用マウスピース 【ヤナギサワ 銀メッキ】



2023年最新】yanagisawa テナーの人気アイテム - メルカリ



No.7 ソプラノサックスマウスピース メタル



ヤナギサワ テナーサックスマウスピースメタルSP｜ 管楽器専門店 ...



No.7 ソプラノサックスマウスピース メタル



ヤナギサワ YANAGISAWA ハードラバーマウスピース アルト用のサックス通販



最大92%OFFクーポン ヤナギサワ テナーサックス用ラバーマウスピース ...



YANAGISAWA メタル#7 テナーサックス用マウスピース銀メッキ ...

Yanagisawaテナーサックスマウスピースラバー＃7先日こちらで譲って頂きましたが、私には残念ながら合わなかった為、出品します。以下は前出品者様の説明引用しました。2017年にスペアとして購入したマウスピースです。試奏して以来メインの方が傷むことも無く、また他のメーカーのマウスピースがメインになってきたこともあり手放す事にしました。試奏時に逆締めのリガチャーを使ったのか、バレルの「yanagisawa」の「gi」の下辺りにうっすらと傷もしくは痕がありますが、それ以外は試奏からほとんど使ってないため未使用に近い美品です。オープニングは7番ですが、オットーリンクの6☆とほぼ同等、気持ち狭め、くらいとお考えください。定価25,300円（税込）種類...サックスアクセサリー・パーツ...リード