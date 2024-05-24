Yanagisawa　テナーサックス　マウスピース　ラバー　7番

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商品詳細
Yanagisawaテナーサックスマウスピースラバー＃7先日こちらで譲って頂きましたが、私には残念ながら合わなかった為、出品します。以下は前出品者様の説明引用しました。2017年にスペアとして購入したマウスピースです。試奏して以来メインの方が傷むことも無く、また他のメーカーのマウスピースがメインになってきたこともあり手放す事にしました。試奏時に逆締めのリガチャーを使ったのか、バレルの「yanagisawa」の「gi」の下辺りにうっすらと傷もしくは痕がありますが、それ以外は試奏からほとんど使ってないため未使用に近い美品です。オープニングは7番ですが、オットーリンクの6☆とほぼ同等、気持ち狭め、くらいとお考えください。定価25,300円（税込）種類...サックスアクセサリー・パーツ...リード
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