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【希少】羽生善治三冠　サイン色紙
商品番号 V29121119823
商品名

【希少】羽生善治三冠　サイン色紙
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,933 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式···色紙部屋を整理していたら、見つかりました。羽生善治さんが三冠当時の色紙になります♪この機会にいかがですか？
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