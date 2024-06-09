即日発送！新品バレンシアガ /BALENCIAGA BBロゴ Tシャツ半袖 M

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商品詳細
■即購入OK■値引きお控え下さい。■当日発送専用が必要なら、コメント欄で教えてください。S：肩幅51cm着丈71cm身幅52cm袖丈24cmM：肩幅52cm着丈73cm身幅54cm袖丈25cmL：肩幅54cm着丈76cm身幅56cm袖丈26cm【注意事項】こちらは並行輸入品(海外正規品取扱店より購入）となります。国内正規品と仕様が異なる場合があります。並行輸入品に抵抗がある方や神経質な方、トラブルを防ぐため、ご購入ご遠慮くださいませ。ご理解の上でご購入下さいますようお願いいたします。折り畳んでの発送となります。
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