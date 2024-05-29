【輸入品】Simons 蝶ネクタイ（青） / Blue bow tie

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商品詳細
値下げについては、コメント欄にてお気軽にご相談ください。【定価】現在の為替レート換算で¥6,431ほど・柄、デザイン···無地・色···ブルー・素材···マイクロファイバー100%カナダのケベック州にて購入。そのため、タグには英語とフランス語が併記されています。お祝いの席など華やかなシーンにおすすめです。着用は一度だけで、状態は非常に良いです。
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