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【輸入品】Simons 蝶ネクタイ（青） / Blue bow tie
商品番号 U16873164380
商品名

【輸入品】Simons 蝶ネクタイ（青） / Blue bow tie
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 693 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げについては、コメント欄にてお気軽にご相談ください。【定価】現在の為替レート換算で¥6,431ほど・柄、デザイン···無地・色···ブルー・素材···マイクロファイバー100%カナダのケベック州にて購入。そのため、タグには英語とフランス語が併記されています。お祝いの席など華やかなシーンにおすすめです。着用は一度だけで、状態は非常に良いです。
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