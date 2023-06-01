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HYSTERIC GLAMOUR HYS HOLIDAY Tシャツ 白 L
商品番号 X78225544288
商品名

HYSTERIC GLAMOUR HYS HOLIDAY Tシャツ 白 L
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーHYSHOLIDAYTシャツグレーLサイズグラフィックは、70年代カリフォルニアのビーチサイドで売られているようなTシャツをイメージしたデザイン。ハリ感とシャリッとした清涼感が特徴の和紙天竺を使用。消臭・抗菌作用もあり汗をかく夏に向けて活躍する機能素材。【サイズ】L身巾(左脇下付け根～右脇下付け根にて計測)：約５４センチ、肩巾：約４８．５センチ、袖丈（肩付け根～袖口まで）：約２２センチ、着丈：約６９．５センチ【カラー】ホワイト【素材】綿１００％新品未使用タグ付きHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーダンクローダンクローレトロパンダブラックAirJordan　エアジョーダン1エアジョーダンレトロハイNikeナイキNikeLabナイキラボエアージョーダンレトロRETROuniversitygoldユニバーシティユニバーシティーゴールドユニバーシティゴールドエアジョーダン9ジョーダン9AJ9NIKEナイキダークチャコールダークチャコールシュプリームアンチヒーローNIKEnikeJORDANAIRJORDAN1AIRJORDAN1ダンクDUNKLOWNIKEナイキatmosアトモスNIKELABNRGボンバージャケットトラビススコットトラヴィススコットTravisScottTravisScottHighestIntheRoomバージルアブローoff-whiteオフホワイトJordanNIKEJordanジョーダンSUPREMEダンクdunk
http://narcologia.ru/goods/calling807950.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln197202.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture517441.html
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