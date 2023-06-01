HYSTERIC GLAMOUR HYS HOLIDAY Tシャツ 白 L

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商品詳細
HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーHYSHOLIDAYTシャツグレーLサイズグラフィックは、70年代カリフォルニアのビーチサイドで売られているようなTシャツをイメージしたデザイン。ハリ感とシャリッとした清涼感が特徴の和紙天竺を使用。消臭・抗菌作用もあり汗をかく夏に向けて活躍する機能素材。【サイズ】L身巾(左脇下付け根～右脇下付け根にて計測)：約５４センチ、肩巾：約４８．５センチ、袖丈（肩付け根～袖口まで）：約２２センチ、着丈：約６９．５センチ【カラー】ホワイト【素材】綿１００％新品未使用タグ付きHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーダンクローダンクローレトロパンダブラックAirJordan エアジョーダン1エアジョーダンレトロハイNikeナイキNikeLabナイキラボエアージョーダンレトロRETROuniversitygoldユニバーシティユニバーシティーゴールドユニバーシティゴールドエアジョーダン9ジョーダン9AJ9NIKEナイキダークチャコールダークチャコールシュプリームアンチヒーローNIKEnikeJORDANAIRJORDAN1AIRJORDAN1ダンクDUNKLOWNIKEナイキatmosアトモスNIKELABNRGボンバージャケットトラビススコットトラヴィススコットTravisScottTravisScottHighestIntheRoomバージルアブローoff-whiteオフホワイトJordanNIKEJordanジョーダンSUPREMEダンクdunk
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HYS HOLIDAY/Tシャツ/M/ホワイト/02231CT26
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HYS HOLIDAY/Tシャツ/M/ホワイト/02231CT26
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