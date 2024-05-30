ルイ・ヴィトン　ベルト

ご覧頂きありがとうございます！ご了承ください。ご注文前に必ずプロフィール一読新品未使用こちらの商品は男女兼用です。・全長約95cm・幅3.8cm＊素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。・写真の付属品全てつきます。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。自宅保管にご理解頂ける方のみご検討宜しくお願い致します。当日発送可能。即購入OKです。早い者勝ちでお願いします。是非とも宜しくお願いいたします



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