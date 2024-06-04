【世界高級ブランド】フェンディ　ジャガードネクタイ　総柄

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！世界的高級ブランド フェンディ✨○アイテムスーツ オフィス ビジネス 高級 高価 上級 エレガンス ラグジュアリー ハイブランド 名門 ハイブラ○サイズ剣先10cm長さ147cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態使用感あり。色移りしたようなデザインです。少し糸の緩みがあります。(写真でご確認下さい)※こちら中古品のため完品をお求めの方や、神経質な方はご購入しないで下さい。○カラーレッド ネイビー ホワイト○素材シルクおまとめで購入された方にはさらに10%の割引をさせていただきますのでお気軽にお声がけ下さい！✨✨✨✨↓↓その他の商品はこちら↓↓#Maiのねこねこshop☆○購入元ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトその他ネット購入の不要品など○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。400
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