【極美品】 ガンゾ GANZO シンブライドル ファスナー小銭入れ付き長財布　黒

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【商品状態】中古品ですが、未使用に近い美品です。お札入れや小銭入れも全く使用感はありません。【定価】45,100円【付属品】本体のみ。【チェック項目】表面:スレ傷、汚れ無し裏面:スレ傷、汚れ無しコバ:スレ傷、汚れ無し内面:スレ傷、汚れ無し小銭入れ、お札いれ:スレ傷、汚れ無しファスナー状態:動き良好、色剥がれ無し【商品説明】サイズ(cm)縦9.0×横19.0×マチ2.0素材牛革仕様長財布札入れ1小銭入れ1内ポケット2カードポケット12生産国日本商品番号57604カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革