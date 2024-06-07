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アレキサンダーズ ベルト＆バックル銀製シルバー製ワニ金具クロコダイル鰐クロコ銀
商品番号 W46522537922
商品名

アレキサンダーズ ベルト＆バックル銀製シルバー製ワニ金具クロコダイル鰐クロコ銀
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 22,063 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Alexander'sBelts\u0026Buckles/アレキサンダーズベルトアンドバックルスターリングシルバー製ワニ無双金具ホーンバッククロコダイルスキンベルトです。ブラウン系、平置きでおよそ全長109.5×幅3×＜最小-最大81-93.5＞cm。usedで多少使用感シワ、ヨレ、スレ、汚れ、スレキズ、素材のひび割れ・剥げ、シルバーにくすみ・緑青、追加でベルト穴をあけた跡等が見受けられますが、普通に使用可能です。背わに皮スターリングsilversv925純銀92.5%アクセアリゲーターレザーゴツゴツライダースバイク乗り茶爬虫類かっこいいおしゃれアイテムバイカー限定レアシルバーアクセシルバーアクセサリーゴツゴツワイルドsterlingsilverSterlingsilverかわいい目立つ高級希少シルバー925アクセサリー雑貨
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