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- 1988年 クィーンズライチ QUEENSRYCHE Tシャツ
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商品詳細
80年代後半にライブ会場で購入しました。かなり古い物ですが、生地の状態は良いと思います。肩幅約53cm身幅約53cm着丈約76cmクイーンズライク90s90年代バンドTシャツメタルTシャツハードロックTシャツポップアートJAZZビンテージTシャツヴィンテージTシャツアニメTシャツAnimeアニメ映画TシャツムービーTシャツmovieTee
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