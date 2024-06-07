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1988年 クィーンズライチ QUEENSRYCHE Tシャツ
商品番号 S66998828554
商品名

1988年 クィーンズライチ QUEENSRYCHE Tシャツ
ブランド名 メタリカ
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80年代後半にライブ会場で購入しました。かなり古い物ですが、生地の状態は良いと思います。肩幅約53cm身幅約53cm着丈約76cmクイーンズライク90s90年代バンドTシャツメタルTシャツハードロックTシャツポップアートJAZZビンテージTシャツヴィンテージTシャツアニメTシャツAnimeアニメ映画TシャツムービーTシャツmovieTee
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