スクウェア・エニックス プレイアーツ改 ハーレイ・クイン フィギュア

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商品詳細
プレイアーツ改BATMANARKHAMASYLUMNo.4HarleyQuinn（ハーレイ・クイン）スクウェア・エニックスフィギュア全高約220mm登場作品名BATMANARKHAMASYLUM商品詳細DCコミックの大人気コミック「バットマン」のゲーム作品「バットマンアーカムアサイラム」よりセクシーで魅了的な服装とメイクが印象的な「PLAYARTS改」ハーレイ・クインで付属の「スカーフェイス」は持たせることも出来ます！付属品：スカーフェイス、ステッキ、付け替え手＊箱の完品をご希望の方は申し訳ありませんが、ご購入をお控え下さい。
http://narcologia.ru/goods/conception750057.html
http://narcologia.ru/goods/stair306600.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion892078.html
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