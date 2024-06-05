スクウェア・エニックス プレイアーツ改 ハーレイ・クイン フィギュア

プレイアーツ改BATMANARKHAMASYLUMNo.4HarleyQuinn（ハーレイ・クイン）スクウェア・エニックスフィギュア全高約220mm登場作品名BATMANARKHAMASYLUM商品詳細DCコミックの大人気コミック「バットマン」のゲーム作品「バットマンアーカムアサイラム」よりセクシーで魅了的な服装とメイクが印象的な「PLAYARTS改」ハーレイ・クインで付属の「スカーフェイス」は持たせることも出来ます！付属品：スカーフェイス、ステッキ、付け替え手＊箱の完品をご希望の方は申し訳ありませんが、ご購入をお控え下さい。