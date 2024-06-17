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Newera 59fifty シカゴ カブス クマ クーパーズタウン くま
商品番号 I45650310464
商品名

Newera 59fifty シカゴ カブス クマ クーパーズタウン くま
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オリジナルのカブスカラーサイズ71/2でアンダーバイザーはグレーでメイドインチャイナでウールです試着のみ、若干ツバを曲げています59fiftyはサイズ調整できず、個人差、個体差があるのでサイズが合わないなどの返品はご遠慮ください型崩れ防止のためダンボールに入れて発送します非喫煙環境、ペットも飼っていません※クレジットカードもしくは1時間以内の決済が可能な方のみお取引させて頂きます値下げはしません
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