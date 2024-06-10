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ポルトガル エミリオフロイス作品 手描き色絵花籠文 ファイアンス花器
商品番号 C59089722396
商品名

ポルトガル エミリオフロイス作品 手描き色絵花籠文 ファイアンス花器
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,003 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポルトガルエミリオフロイス作品手描き色絵花籠文ファイアンス花器3D1029サイズ(約):長さ19.5㎝、幅4㎝、高さ17.2㎝、重さ648ｇ
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