ヴィヴィアンウエストウッド　セーフティピン安全ピン　ネックレス

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ご覧いただきありがとうございます＾＾新作です✨ヴィヴィアンウエストウッド セーフティピン安全ピンオーブネックレス シルバー刻印された安全ピンチャームの端からぶら下がっているカートアウトオーブプラークがお洒落なネックレスです✨【サイズ】：チェンの長さ約42センチ〜48センチ調整可能✨素人採寸【色】シルバー【付属品】なし送料上がる為、箱など別売りプラス1800円で付け致しますカラー···シルバー材質···真鍮