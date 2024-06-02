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ヴィヴィアンウエストウッド　セーフティピン安全ピン　ネックレス
商品番号 K23549241710
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　セーフティピン安全ピン　ネックレス
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます＾＾新作です✨ヴィヴィアンウエストウッド　セーフティピン安全ピンオーブネックレス　シルバー刻印された安全ピンチャームの端からぶら下がっているカートアウトオーブプラークがお洒落なネックレスです✨【サイズ】：チェンの長さ約42センチ〜48センチ調整可能✨素人採寸【色】シルバー【付属品】なし送料上がる為、箱など別売りプラス1800円で付け致しますカラー···シルバー材質···真鍮
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